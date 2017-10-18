Назначение Буркова «прибавило оптимизма» справороссам, но вопросы остались

Омск, , 15:57 — REGNUM Теперь уже бывший депутат Госдумы от «Справедливой России», уроженец Свердловской области Александр Бурков продолжает знакомиться с Омской областью, где он 9 октября 2017 года был назначен врио губернатора.

Сразу после назначения Буркова в местных и федеральных массмедиа зазвучали предположения о том, что это вызов для «Справедливой России».

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По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, это действительно вызов для «СР», однако не в том смысле, как это часто подают в СМИ.

«По поводу назначения Буркова в Омскую область — это вызов для «Справедливой России». Но только не в том смысле, как это часто подают СМИ, что, мол, будет пилотный регион, все будут наблюдать, и если будут у него какие-то сложности, то все будут критиковать справороссов. Такого как раз не будет», — сказал Михаил Нейжмаков в ходе пятнадцатого заседания Экспертного клуба «Регион», состоявшегося 18 октября в пресс-центре ИА REGNUM.

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В пример эксперт привёл Константина Ильковского, который с декабря 2011 года был депутатом Госдумы шестого созыва, членом фракции «СР», в феврале 2013 года стал временно исполняющим обязанности губернатора Забайкалья, а затем, в сентябре, был избран губернатором края. В феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Забайкалья Ильковского по собственному желанию.

Нейжмаков напомнил, что в своё время звучали предположения о том, что сложности у Ильковского ударят по рейтингу «Справедливой России», что будут информационные атаки в предвыборный год: «Но ничего подобного не произошло».

«Вызов для справороссов состоит немного в другом. Мы видели по итогам выборов — 2016, что ландшафт голосования за «Справедливую Россию» напоминал поле после весеннего половодья. То есть это резкое падение по большинству регионов, и на фоне этого падения возвышаются, как острова, цитадели, где есть тяжеловесы от партии. Конечно же, опора на этих тяжеловесов была и в ходе кампании 2011 года, но разрыв был меньше. Мы помним целый ряд регионов, включая Московскую область, где не было вот таких многолетних одномандатников, примкнувших к справороссам, а результат был неплохой. То есть, если бы назначение Буркова, его перевод в другой регион и выпадение из партийной работы произошли за несколько месяцев до выборов-2016, положение «Справедливой России» было бы гораздо тяжелее. Поскольку, скорее всего, это было бы проседание результатов в Свердловской области, в одной из тех самых цитаделей», — отметил эксперт.

Нейжмаков предположил, что назначение Буркова, возможно, и «прибавило некоего оптимизма для этой партии, но на будущее ставит вопрос о поиске новых союзников в регионах и о работе в тех регионах, где таких вот тяжеловесов у партии нет».

«Иначе, очередная думская кампания для этой партии будет весьма сложной», — резюмировал Михаил Нейжмаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Омской области Виктор Назаров 9 октября был отправлен в отставку. Врио главы региона назначили справоросса Александра Буркова.

Всего в сентябре-ноябре в отставку отправили глав 11 регионов: Самарской области, Нижегородской области, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Дагестана, Приморского края, Орловской области, Новосибирской области, Омской области, Ивановской области, Псковской области.

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