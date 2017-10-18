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Киев сжигает последние мосты с Россией: Радио REGNUM

Политика

Украина прекратила военное сотрудничество с Москвой

Киев сжигает последние мосты с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 18 октября 2017, 17:00 — REGNUM  

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