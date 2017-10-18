Двум гражданам Финляндии предъявлено обвинение в терроризме

Хельсинки, , 16:02 — REGNUM Прокуратура предъявила обвинения двум гражданам Финляндии в «подготовке преступления с террористическими намерениями», заявила генеральный прокурор Финляндии Райя Тойвиайнен, передает 18 октября телерадиокомпания Yle.

Один из обвиняемых подозревается в обучении с целью дальнейшего осуществления террористической деятельности, а второй в вербовке террористов.

Указанные преступления были совершены обвиняемыми в 2012-2013 годах. Предполагается, что подсудимые имели намерение отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года руководитель отдела коммуникаций полиции безопасности Финляндии Юри Рантала заявил, что в Финляндии разрастаются сети радикальных исламистских организаций. Он также сказал, что в стране возникло «подполье». Полиция безопасности Финляндии настаивала на расширении своих полномочий для сбора информации.

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