«Мир будущего» обсудят на Валдайском форуме с Путиным

Сочи, Краснодарский край, , 15:58 — REGNUM В итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая пройдет 19 октября в Сочи, примет участие Владимир Путин, сообщает 18 октября пресс-служба Кремля.

Сессия носит название «Мир будущего: через столкновение к гармонии», вместе с президентом России в ней примут участие бывший президент Афганистана Хамид Карзай, научный директор Норвежского Нобелевского института Асле Тойе, председатель совета директоров компании «Алибаба Груп» Джек Ма.

Ставший уже традиционным мероприятием Валдайский форум является интеллектуальной площадкой, на которой, анализируя современные конфликты, эксперты и политологи прогнозируют контуры будущего мира.

Напомним, в этом году «Валдай» собрал более 130 участников из 33 стран мира. Объединяющая тематика мероприятий Валдайского форума на этот раз такая: «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». В течение четырех дней работы участники дискуссий обсуждают политические и социальные конфликты, происходящие в сегодняшнем мире, и возможности адаптации общества к новым факторам и условиям. Актуальность тематики невозможно переоценить в свете конфликтов, постепенно разгорающихся на глобальной карте, и все возрастающей вовлеченности в них крупных ядерных держав.