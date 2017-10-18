Мелкопоместных князей заменили послушными исполнителями?

Москва, , 15:47 — REGNUM Запрос на обновление и омоложение губернаторского состава был очень высок, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил 18 октября, выступая на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Власти пытались понять, какого именно обновления хочет общество, — отметил он. — Идёт выращивание сильных игроков, которых продвигают, чтобы они могли поработать, проявить себя, а потом наиболее ярких и запоминающихся интегрировать в новое государственное управление. Есть ещё одна задача — изменить сам губернаторский корпус».

По его словам, если раньше руководитель области был на своей территории «королём» и «мелкопоместным князем», то теперь им на смену приходят кадры совсем иного рода.

«Те, кто прежде могли решать вопросы, связанные с бюджетом, с назначением основных персон, глобально влияли на те или иные назначения руководителей тех самых 26 федеральных органов власти, — напоминает он. — Они создавали политические партии и в целом были сильными фигурами федерального уровня. Сейчас, в том числе и по психологическим признакам, их заменяют. В системе максимально технократичной и централизованной сложно общаться с человеком, который говорит премьеру, что меня избрал народ, и я не буду делать то или это. Всегда проще работать с теми людьми, перед которыми можно поставить задачу, и они молча пойдут её выполнять. Должно быть, на федеральном уровне воссоздается некое, грубо говоря, предприятие, в котором есть менеджер».

При этом эксперт предупредил и о некоторых опасностях, с которыми могут столкнуться новые губернаторы. В частности, это касается столкновения с местными элитами, которые, сражаясь с губернаторами, могут нанести ущерб, в том числе и президентской кампании, чтобы потом руководитель области был уволен, как «не справившийся с задачей».

Напомним, что 18 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось 15-е заседание экспертного клуба «Регион», тему которого организаторы обозначили как «Обновление губернаторского корпуса, причины, критерии, механизм».