Главы МИД Армении и Азербайджана намерены обсудить конкретику

Ереван, , 15:45 — REGNUM В ближайшее время главы внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана намерены провести встречу, однако место и день встречи пока не определены. Об этом сообщают бакинские СМИ, ссылаясь на слова министра иностранных дел Эльмара Мамедьярова.

«Основной целью глав МИД станет проведение конкретных обсуждений», — заявил Мамедъяров.

Он также обратился и заявлению президента Армении Сержа Саргсяна после недавней встречи в Женеве с его азербайджанским коллегой, посчитав данное заявление неправильным после проведения переговоров.

«Мы приняли совместное заявление, весь текст которого был продиктован двумя президентами. Безответственный выход президента Армении за рамки совместного заявления считаю неправильным», — заявил Мамедъяров.

Заявление Саргсяна стало предметом резкой полемики между Ереваном и Баку на уровне чиновников.

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Как сообщалось ранее, Серж Саргсян после переговоров с Ильхамом Алиевым встретился с представителями швейцарской армянской общины, где в вступительном слове представил итоги переговоров с президентом Азербайджана.

«Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: какой-либо конкретной договоренности, так сказать, не имеем, о вариантах решения проблемы. Но мы договорились принять меры для еще большего ослабления напряженности, чтобы не иметь жертв на передовой линии. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже очень хорошо понимает сложность проблемы, естественно, я тоже, но проблема такова, что лёгкого решения никогда не будет. Однако ещё в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда никакой армянский руководитель не может принять такого решения и о осуществить и для этого мы всё будет делать, параллельно развивая Армению, экономически укрепляя нашу страну», — сказал президент Армении.

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