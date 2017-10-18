У палаточного городка в Киеве усилены меры безопасности

Киев, , 15:11 — REGNUM В центре Киева в связи с массовыми акциями протеста усилены меры безопасности. Ночь на 18 октября в разбитом у стен Рады палаточном городке прошла спокойно, передает «ТВ Центр».

Возле здания парламента активисты установили около 60 палаток. Организатором митинга, который начался 17 октября, выступила партия бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил».

В честь него манифестацию уже прозвали «Михомайданом». Однако сам Саакашвили, по всей видимости, на улице не ночевал.

Отмечается, что площадь перед Верховной радой охраняют сотни силовиков. Около десяти центральных улиц украинской столицы перекрыты, усиленно охраняется резиденция президента Петра Порошенко.

Читайте также: Третий майдан в Киеве: «нет команды из США провести легитимацию переворота»

Организаторы митинга привезли к палаточному городку полевую кухню. Напомним, собравшиеся в центре Киева представители ультраправых радикальных партий требуют внесения изменений в процедуру выборов, создания антикоррупционного суда и ликвидации депутатской неприкосновенности.

Как сообщало ИА REGNUM, в столкновениях с манифестантами пострадали два сотрудника полиции. 21-летний и 25-летний мужчины находятся в больнице с травмами средней тяжести.

18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в Киеве, в очередной раз сотрясаемом массовыми протестами, далекой от стабильной. Он отметил, что российские власти наблюдают за обстановкой на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Палатки, кухня, баррикада и первые пострадавшие: митинг у Рады продолжается