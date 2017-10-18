Опыт силовика поможет Васильеву сдерживать национальные элиты в Дагестане

Москва, , 15:09 — REGNUM Опыт работы нового руководителя Дагестана Владимира Васильева в силовых структурах будет способствовать сдерживанию местных элит. Такое мнение высказал генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов.

«Там (в Дагестане — ред. ИА REGNUM ) был запрос на диалог с позиции силы. И в принципе Абдулатипов для этого и был назначен в свое время, но он с этим не справился, потому что он зависим от местных элит. Васильев, конечно, это в состоянии будет делать, потому что в данном случае добро с кулаками, лучше, чем просто добро. Даже само наличие силового бэкграунда будет сдерживать национальные элиты», — заявил Орлов 18 октября на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM .

Также позитивно рассматривает опыт работы Владимира Васильева в МВД и вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, президент компании «Максимов консалтинг» Андрей Максимов.

«Васильев не только лидер фракции, но и генерал, заместитель министра внутренних дел, человек с большим силовым опытом, имеющий возможность разговаривать не только дипломатическим путем, но и силовым. Мне представляется в этом плане его назначение достаточно оправданным и позитивным для региона, потому что как раз такого рода назначение избавит его от катаклизмов», — считает эксперт.

Кроме того, по мнению Максимова, назначение Васильева оправдано и целесообразно еще и потому, что он не является выходцем из Дагестана.

«Регион многонациональный, и назначение представителя любого из местных народов вызовет очередной передел собственности и имущества, власти и всего остального, что мы видели и с аварцами и с кумыками», — отметил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева. До назначения на должность руководителя республики Васильев был вице-спикером Государственной думы РФ шестого созыва, председателем фракции «Единая Россия», главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов нижней палаты парламента.

Владимир Васильев — генерал-полковник милиции. В 1997 году работал первым заместителем министра внутренних дел — начальником Главного управления по организованной преступности (ГУОП) МВД России. В том же году стал первым заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью. В мае 1999 года назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В должности заместителя главы МВД России Васильев работал также в 2001—2003 годах.