Внук Назарбаева покинул пост вице-президента Федерации футбола Казахстана

Астана, , 14:49 — REGNUM Айсултан Назарбаев, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, покинул пост вице-президента республиканской федерации футбола, сообщается 18 октября на сайте ФФК.

«Айсултан Назарбаев освобожден от должности исполняющего обязанности вице-президента ОЮЛ «Ассоциация Федерация футбола Казахстана» в связи с поданным заявлением», — говорится в сообщении.

Напомним, Назарбаев-младший не проработал на этой должности и года. Он был назначен исполняющим обязанности вице-президента ФФК по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и Национальными Ассоциациями 28 февраля 2017 года.

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При этом путь президентского внука к этой должности сопровождался крупными скандалами. Так, осенью 2015 года внук казахского лидера обрушился с критикой на действующего на тот момент главу ФФК Ерлана Кожагапанова за состояние национального футбола.

При этом Назарбаев-младший не раз упоминал, что сам хочет баллотироваться на пост президента ФФК. Однако получить заветную должность ему так и не удалось, он проиграл на выборах известному в прошлом футболисту Сеильде Байшакову.

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По итогам квалификации к Чемпионату мира по футболу-2018, Казахстан занял последнее шестое место, набрав всего три очка. В 10 играх сборная три раза сыграла вничью и семь раз проиграла.

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