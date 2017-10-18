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Чистки продолжаются. Порошенко уволил замглавы внешней разведки Украины

Политика

С должности освобожден первый заместитель председателя Службы внешней разведки Игорь Разинков

Киев, 18 октября 2017, 14:36 — REGNUM  Президент Украины Петер Порошенко уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Игоря Разинкова. Соответствующий указ размещен 17 октября на сайте президента Украины.

В указе №329 говорится:

«Освободить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 года Порошенко уволил с занимаемой должности заместителя главы украинской Службы внешней разведки Павла Пашковского.

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Напомним, в сентябре Порошенко назначил нового главу указанного ведомства. Им стал руководитель миссии при НАТО Егор Божков.

В июле 2017 года Порошенко сменил главу СБУ Украины.

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