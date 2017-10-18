Чистки продолжаются. Порошенко уволил замглавы внешней разведки Украины

Киев, , 14:36 — REGNUM Президент Украины Петер Порошенко уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Игоря Разинкова. Соответствующий указ размещен 17 октября на сайте президента Украины.

В указе №329 говорится:

«Освободить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 года Порошенко уволил с занимаемой должности заместителя главы украинской Службы внешней разведки Павла Пашковского.

Читайте также: Внешнюю разведку Украины возглавил руководитель миссии при НАТО

Напомним, в сентябре Порошенко назначил нового главу указанного ведомства. Им стал руководитель миссии при НАТО Егор Божков.

В июле 2017 года Порошенко сменил главу СБУ Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве – чистки. Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки