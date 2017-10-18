Новый мост через реку Самур заложен на российско-азербайджанской границе

Махачкала, , 14:21 — REGNUM В Дагестане сегодня, 18 октября, состоялась торжественная церемония закладки памятного камня в ознаменование строительство моста через реку Самур. В мероприятии, которое прошло на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Магарамкентском районе на российско-азербайджанской границе, приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, врио главы Дагестана Владимир Васильев, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, а также посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

В настоящее время берега реки Самур соединяет старый мост, построенный еще в 1957 году. Он уже не отвечает современным нагрузкам. Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было заключено в 2013 году. Контролировать ход строительства будет Россия. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд рублей. Он будет профинансирован в равных долях Россией и Азербайджаном.

Со строительством нового моста, длина которого составит более 320 м, пропускная способность должна увеличиться в разы, так как мост будет четырехполосным, его ширина составит около 17 м. Проехать по новому мосту можно будет уже весной 2019 года.

В ходе церемонии установки камня на месте будущего строительства чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин отметил большую роль Дагестана, который «оказывает сильное влияние на формирование отношений между Россией и Азербайджаном». Дальнейшие шаги в благоустройстве границы послужат одной из основ для выстраивания социальных и экономических связей между Россией и Азербайджаном, подчеркнул Дорохин.

Большой потенциал для Дагестана, который «перестает быть тупиком» благодаря обустройству границы, отметил и руководитель Дагестана Владимир Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, девять лет назад был открыт новый мост через реку Самур между селениями Ново-Гапцах и Ново-Филя. Длина моста составила 500 метров. Переход был построен для создания надежной автотранспортной связи с населенными пунктами Магарамкентского района, находящихся на правом берегу реки Самур. Еще одной важной задачей, которая была решена с вводом в строй нового моста, стало создание еще одного выхода федеральной автодороги «Кавказ» на территории республики Азербайджан через пограничные пункты пропуска «Филя» и «Ялама».

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