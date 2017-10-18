Глава МИД Турции: Анкара не пойдет на попятную в вопросе виз

Анкара, , 13:45 — REGNUM Турция не пойдет на попятную в вопросе виз в противостоянии с США, заявил 18 октября глава МИД Турции Мелют Чавушоглу, сообщает Associated Press.

Заявление дипломата связано с обострением отношений между двумя союзниками НАТО, вызванного задержанием сотрудника консульства США в Стамбуле турецкого происхождения.

В ответ на этот шаг Вашингтон приостановил выдачу виз гражданам Турции в своих миссиях в США. В свою очередь, Анкара пошла на такой же шаг, прекратив выдачу документов гражданам США.

Чавушоглу выступил с критикой «незрелого дипломатичного подхода» Вашингтона, а также того воздействие, которое оказал «ненужный кризис» на граждан Турции. По его словам, Анкара выступает за сотрудничество с США, но судебная система Турции независима.