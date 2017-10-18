Врио главы Дагестана: Президент поручил перейти в правовое поле

Махачкала, , 13:37 — REGNUM В первоочередном порядке властям Дагестана необходимо научиться жить в правовом поле. Об этом заявил вчера, 17 октября, временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев на встрече с депутатами парламента региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Дагестана.

В ходе заседания президиума Народного собрания РД новый руководитель Дагестана поставил первоочередные задачи, в числе которых земельный вопрос, остро стоящий в регионе, проблемы экологии, проект транспортного коридора, который должен соединить Юг России со странами Закавказья.

«Первое, из чего я исхожу, и что, по сути, поручает нам президент Российской Федерации, это то, чтобы мы переходили в правовое поле, в первую очередь органы государственной власти республики, выстроив свою работу эффективно и современно. Это очень важно. Этого требует население нашей республики», — заявил Васильев.

По его словам, развитие региона во многом зависит от законов, принимаемых депутатами, так как они должны способствовать его ускорению. Весьма важными, как считает новый глава субъекта, являются и вопросы, касающиеся земельных отношений.

«Выкупов участков под дороги ценой 4 миллиона за 40 миллионов не должно быть», — предупредил Васильев, отметив, что «нужно строить дороги быстро и без лишних затрат».

Особо остановился врио главы региона на вопросе транспортного коридора, который пройдет через Дагестан. Уже сегодня, 18 октября, на границе с Азербайджаном состоится закладка памятного камня у основания мостового перехода через реку Самур на территории России.

«Международная четырёхполосная трасса должна дойти до нас, выйти на Каспий и тем самым создать благоприятные условия для нашей экономики. Вокруг хорошей трассы жизнь изменяется к лучшему на глазах», — подчеркнул Владимир Васильев.

Еще одна важная проблема, которая требует решения одной из первых — экологическая. Врио главы Дагестана отметил, что нужно думать о переработке отходов, так как «экологию нужно сохранить как минимум для внуков и правнуков».

Председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов, поблагодарив Владимира Васильева за встречу, пообещал, что все, о чем он говорил, «обязательно будет реализовано, потому что это наше общее дело».

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Как сообщало ИА REGNUM, назначенный 3 октября 2017 года временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимир Васильев вчера, 17 октября, также встретился с представителями духовенства республики — муфтием шейхом Ахмад-хаджи Абдулаевым, епископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом и председателем Совета иудейских общин республики Валерием Дибияевым. По словам руководителя региона, ему было важно услышать от религиозных лидеров советы, с чего начать работу в республике.

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