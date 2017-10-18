Никифоров ждет предложений по тотальному контролю интернет-трафика

Москва, , 13:35 — REGNUM Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает нежизнеспособной систему блокировок сайтов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме депутат Андрей Луговой (ЛДПР) предложил перейти от тотальной блокировки сайтов к тотальному контролю трафика интернета.

Никифоров согласился с тем, что путь блокировок сайтов нежизнеспособен.

«В случае блокировок население очень быстро учит матчасть, устанавливают различные программные продукты… При этом так как все это зашифровано, никто не может понять, что это за контент, есть ли угроза национальной безопасности», — рассуждает министр.

Нам важнее было бы занимать проактивную позицию — «не загонять в зашифрованные каналы, а наоборот, внимательно следить за тем, кто искал ту или иную информацию».

"Это совершенно логичный подход мы же пока действием по старинке. Интернет и цифровые технологии развивается таким образом, что метод блокировок не позволит достичь серьезного результата и на каждую блокировку будет оперативно придумана технология, позволяющая ее обойти», — сказал Никифоров.