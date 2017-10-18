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От кого зависит будущее ЕС и Восточной Европы: Радио REGNUM

Политика

Итальянские эксперты предсказывают протестные движения против Евросоюза, а бывший канцлер Германии не видит стабильности в Восточной Европе без Турции и России

От кого зависит будущее ЕС и Восточной Европы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 18 октября 2017, 14:00 — REGNUM  

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