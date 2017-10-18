Шхагошев: Порошенко может уйти с поста, не прощаясь

Москва, , 12:51 — REGNUM Итогом сложившейся в Киеве ситуации может стать уход нынешнего президента Украины Петра Порошенко с поста президента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

Порошенко «может уйти, никого не известив об этом», полагает депутат.

«Против Порошенко встали те, кто приводил его к власти, это очень опасная тенденция. Он может уйти досрочно, при этом не попрощавшись», — указал депутат. «У власти он не удержится, краткосрочна или среднесрочна эта перспектива — время покажет», — заключил Шхагошев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тысячи человек с флагами партий «Национальный корпус», «Свобода», а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил», «Батькивщина», «Самопомощь» и ряда общественных организаций собрались около здания Верховной Рады. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Участники акции установили палатки около здания парламента.

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