Онлайн: «Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм» Политика ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию мероприятия и приглашает всех желающих присоединиться к просмотру Москва, , 13:11 — REGNUM 18 октября в пресс-центре ИА REGNUM началось пятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион». Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». Тема заседания: Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм. Вопросы для обсуждения: Почему «волна»? Критерии выбора «волновой» модели отставок и назначений глав субъектов РФ.

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Преимущества и риски «волны» обновления губернаторского корпуса в сентябре-октябре. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию мероприятия и приглашает всех желающих присоединиться к просмотру.

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