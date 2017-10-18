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Онлайн: «Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм»

Политика

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию мероприятия и приглашает всех желающих присоединиться к просмотру

Москва, 18 октября 2017, 13:11 — REGNUM  18 октября в пресс-центре ИА REGNUM началось пятнадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Тема заседания: Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм.

Вопросы для обсуждения:

  • Почему «волна»? Критерии выбора «волновой» модели отставок и назначений глав субъектов РФ.
  • Обновление губернаторского корпуса и обновление российской элиты: взаимосвязь и контекст.
  • Система отбора и тестирования кандидатов: уровень эффективности.
  • «Молодые технократы», политики, пользующиеся доверием в регионах, влиятельные оппозиционеры и другие: кто становится главой региона?
  • Преимущества и риски «волны» обновления губернаторского корпуса в сентябре-октябре.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию мероприятия и приглашает всех желающих присоединиться к просмотру.

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Пресс-центр ИА REGNUM