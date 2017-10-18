Песков: Обстановка в Киеве нестабильна

Москва, , 12:20 — REGNUM Ситуация в Киеве, вновь сотрясаемом массовыми протестами, далека от стабильной. Об этом 18 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что российские власти наблюдают за обстановкой в украинской столице. По словам Пескова, в данный момент сложно говорить о том, отразится ли ситуация в Киеве на выполнении руководством страны минских договоренностей, касающихся урегулирования конфликта в Донбассе.

«Ситуация далека от стабильной, это очевидный факт», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 17 октября у здания Верховной рады в Киеве начались массовые акции ультраправых радикальных партий, в числе которых «Свобода», «Самопомощь» и другие. Организатором митингов выступила партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Манифестанты требуют внести изменения в процедуру выборов, создать антикоррупционный суд, ограничить депутатскую неприкосновенность.

По оценкам, в протестах приняли участие от 2 до 4 тыс. человек, вокруг здания украинского парламента было выставлено двойное оцепление. Для охраны правительственного квартала задействовали 3,5 тыс. сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Позже стало известно о двоих полицейских, пострадавших при столкновении с манифестантами. 21-летний и 25-летний мужчины госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

К утру 18 октября в центре Киева находилось около 50 палаток с митингующими. Несмотря на то, кто правительственный квартал полностью перекрыт правоохранителями, активисты не собираются покидать площадь перед Радой. Они требуют от депутатов выполнения своих требований.

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К резиденции президента Украины Петра Порошенко прибыли члены организованной группы «Автомайдан». Бывший лидер группы Сергей Коба сообщил о том, что власти не сделали необходимых выводов «три года назад», а активисты «Автомайдана» знают, «как нужно действовать».

Депутат Верховной рады Виктория Войцицкая рассказала о значительном усилении охраны у резиденции главы государства. Она опубликовала фото с техникой и силовиками.

Украинский политик и правозащитник Владимир Олейник назвал ситуацию весьма тревожной. По его словам, акции протеста у здания Рады могут привести к негативным последствиям и для Петра Порошенко, и для власти в целом — досрочным выборам президента и парламента. Наличие в центре города палаток — это майдан, который «начинает жить своей жизнью», пояснил политик.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал происходящее в Киеве вступлением в фазу острой нестабильности. Он отметил, что на Украине растет доля недовольных деятельностью Порошенко, и митинги у здания Верховной рады нельзя рассматривать, как отдельный эпизод.

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