Атамбаев: Олигархи пытаются отдалить Киргизию и Казахстан от России

Бишкек, , 12:13 — REGNUM Киргизию отрезают от России. Происходящее на киргизско-казахстанской границе — это результат влияния окружающих президента Нурсултана Назарбаева олигархов, которые не думают о Казахстане, а пекутся лишь о своих счетах в западных банках. Об этом заявил сегодня, 18 октября, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии вручения студентам президентских стипендий.

«И президент Казахстана, думаю, даже не подозревает об этом. Видимо не зря было последнее решение о переходе с кириллицы на латиницу. Это отрезание от России. Это совместные учения военных Казахстана и морпехов США на границе с Россией. Последние несколько лет мы видим, что действия Казахстана были направлены на развал Евразийского экономического союза», — подчеркнул он

По словам главы государства, американские власти не заинтересованы в построении реальной демократии в Киргизии.

«Майкл Макфол, который несколько лет назад был послом США в России, сказал: плохо, что мы выбрали Жээнбекова, что это плохо для демократии. То есть если бы мы выбрали ставленников олигархов Казахстана и Госдепа США, было бы хорошо. Потому что никакая демократия в Киргизии и нашем регионе США абсолютно не нужна», — считает он.

Также киргизстанский лидер акцентировал внимание на словах казахского премьер-министра Бакытжан Сагинтаев о том, что все транспортные и торговые пути из Киргизии идут только через Казахстан.

«Это неправда. Я помню, как нам отключали и свет, и газ из Узбекистана при Каримове. Но теперь у нас прекрасные отношения и с Узбекистаном, и с Китаем, и с Таджикистаном. И, конечно, нам надо искать другие пути сбыта наших товаров, другие рынки и, я думаю, мы их найдем», — сказал он.

Подводя итог своего выступления, Алмазбек Атамбаев отметил, что «наверное, был неправ, когда эмоционально говорил о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве».

»Он такой же доверчивый, как и я», — резюмировал президент Киргизии.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что начиная с 10 октября 2017 года на киргизско-казахстанской границе образовалась очередь из нескольких сотен грузовых и легковых автомобилей. Официально власти Казахстана объясняют значительное снижение проходной способности своих контрольно-пропускных пунктов тем, что казахских пограничников перевели на усиленный режим несения службы в связи с президентскими выборами в Киргизии.

Однако часть общественности и некоторые СМИ Киргизии считают, что происходящие на киргизско-казахстанских рубежах события — это ответная реакция властей Казахстана на резкую критику президента Алмазбека Атамбаева в адрес его казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

В итоге правительство Киргизии пожаловалось на действия казахстанских властей в Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию, заявив, что введенный Казахстаном усиленный контроль на всех пунктах пропуска киргизско-казахстанской и казхстанско-российской граны противоречит основным принципам и целям ЕАЭС и ВТО.

Правительство Казахстана называет претензии властей Киргизии безосновательными. Ущерб от частичной блокады границы растет. Сроки отмены усиленного контроля не известны.