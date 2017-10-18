Генпрокурор Украины пообещал не сносить палатки в Киеве

Киев, , 12:05 — REGNUM Палатки, установленные митингующими возле Верховной рады Украины в Киеве, сносить не будут. Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

«Право на мирные акции протеста — одно из главных достижений Майдана, — пишет Генпрокурор Украины. — Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции».

При этом Луценко добавил, что некоторые организаторы акции протеста в Киеве сделали ставку только на «провокации».

"Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД, — сообщил он. — Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве начался митинг, на который пришло около 6 тысяч человек. К вечеру участники акции протеста разбили около 50 палаток. При этом митингующие блокировали выходы из здания парламента и комитетов.

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