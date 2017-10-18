Израиль нашел способ отказать гражданам Украины в убежище

Тель-Авив, , 11:53 — REGNUM Министерство иностранных дел и министерство юстиции Израиля объявило 17 октября Украину безопасной страной, сообщает УНН.

Согласно сообщению, правительство Израиля приняло решение о признании Украины безопасной страной после того, как 15 тыс. граждан Украины, проживающих в Израиле, обратились к израильским властям с просьбой о предоставлении убежища в связи с продолжающейся гражданской войной на Украине. Всего в Израиле проживает 20 тыс. граждан Украины.

В ответ на обращения украинских граждан правительство Израиля заявило, что «беспорядки в Донецке и Луганске за последние два года уменьшились», а значит, все граждане Украины могут спокойно вернуться в свою страну.

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«В настоящее время нет проблем с возвращением граждан Украины на родину», — сказали в МИД Израиля.

Также налоговая и иммиграционная службы Израиля выпустили рекомендации для того, чтобы быстрее отклонять просьбы граждан Украины о предоставлении убежища на основании того, что Израиль считает Украину безопасной страной.

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Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Несмотря на то, что война идет больше трех лет, тенденции к разрешению конфликта не отмечается. Наоборот, Киев продолжает эскалацию военных действий путем переброски новых сил в зону ведения боевых действий в Донбассе.

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