Рим, , 11:50 — REGNUM Журнал итальянского фонда OFCS — Обсерватории Фонда для культуры безопасности (Observatory Foundation for the Culture of Security) опубликовал статью «Владимир Путин — главный посткризисный победитель, благодаря ошибкам Обамы». Автор Марко Рокко предсказывает глобальную девальвацию американского доллара, которая затронет весь мир, кроме России.

В частности, в статье сообщается, что сегодня Владимир Путин навязывает свою повестку дня на Ближнем Востоке только благодаря бывшему президенту США Бараку Обаме. Если учесть весь тот ущерб, который он причинил не только своей стране, но и всем западным союзникам, учитывая, что федеральный долг США вырос в два раза всего за восемь лет и произошла ликвидация американских исторических союзников в мире. Автор называет время правления Обамы — местью «чернокожего против той страны, которая веками унижала людей именно этого цвета кожи».

Конечно, тот, кто воспользовался этим — самая богатая природными ресурсами страна, у которой «сильное опытное и проверенное руководство»: Россия Владимира Путина.

Но для того, чтобы добиться самоубийства доминирующий страны, необходима внутренняя напряженность. США после Обамы никогда не были так разделены как во времена гражданской войны.

Журналист сообщает, что президент США Дональд Трамп унаследовал взрывоопасную ситуацию в стране, неразрешенный экономический кризис, огромный долг, уже не явное военное превосходство, постепенное исчезновение союзников, внутренний хаос из-за того, что проигравшие не хотят признавать результаты демократических выборов. Только биржи еще держатся, просто потому, что первый черный президент позволил элитам накопить богатства.

Марко Рокко предвещает рост нефти (крупные события на Ближнем Востоке никогда не были так горячи со времен войны в Киппуре) и рост инфляции. И если Федеральная резервная система США не сможет стерилизовать инфляцию, исходя из предположения, что некоторый рост цен для страны-должника может быть очень положительным, то доллар рухнет, так видит будущую ситуацию в США автор статьи.

Тогда произойдет конец эпохи глобального доллара с разрушительным временным эффектом, но этого будет достаточно, чтобы уничтожить глобальных экспортеров, то есть противников Вашингтона, исключая Россию.

В краткосрочной перспективе для экономики США это будет на руку, это приведет к увеличению экспорта и сокращению импорта. Будет эквивалент термоядерной ракеты для счетов стран-экспортеров, прежде всего Германии и Китая, которые будут видеть, что торговый дефицит США исчезает. Таким образом произойдет дефляция из-за излишков производства, а также в условиях растущих цен, возможно из-за новой и бессмысленной войны за нефть.

Что же произойдет с ЕС?

Как сообщается в статье, Германия идеологически сломается, особенно с нынешними правыми правительствами в Австрии и Германии. В перифериях Европы вспыхнут, особенно перед лицом внутренних сепаратистских напряжений, движения против ЕС. Страны Центральной Европы применят силу для собственного использования и потребления, чтобы выдержать девальвацию доллара, чтобы навязать «силой» свои интересы для периферий.

И здесь американские базы выйдут на первый план в Южной Европе и, в частности, в Италии.

Таким образом, есть только один победитель: Россия, с которой, как сообщает автор, Трамп не имеет плохих отношений, какие были у Обамы и Хиллари Клинтон. Действительно, то, что терроризирует глобалистов — это ось Трампа-Путин, чтобы пересмотреть мировое равновесие, как во времена Ялты. Тогда для них все будет кончено. Поэтому они сражаются с этим каждый день в прессе.

Случится ли война в Европе? Сегодня это маловероятно. Однако в статье подчеркивается, что никогда Европа не была так близка к этому трагическому «решению» за последние 75 лет.