Песков: тема участия Навального в выборах исчерпана

Москва, , 11:51 — REGNUM Тема участия в президентских выборах основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального исчерпана, так как Центризбиком уже высказал свою позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего. Просто темы нет».

Такой ответ Песков дал журналистам на просьбу прокомментировать публикацию BBC о решении Кремля не допускать Навального к выборам.

Напомним, 17 октября глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Алексей Навальный не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РФ из-за судимости. Оппозиционер был осужден по статье «Присвоение и растрата» по делу «Кировлеса», предусматривающем до 10 лет лишения свободы.

Согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», политик не может выдвигаться на пост президента. Памфилова добавила, что по истечении десятилетнего срока он вновь сможет баллотироваться.

В свою очередь Навальный заявил, что не видит юридических препятствий для участия в выборах и планирует обжаловать соответствующую норму закона в Конституционном суде РФ.

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