Парубий призвал митингующих освободить проход к Раде

Киев, , 11:49 — REGNUM Действия митингующих у Верховной Рады Украины препятствуют входу в парламент и могут представлять угрозу безопасности депутатов, заявил 18 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он призвал протестующих обеспечить свободный вход в Раду, потому что может быть сорвана встреча с президентом Мальты и голосование по важным законопроектам — за медицинскую реформу и снятие депутатской неприкосновенности.

«Я требую от организаторов этих собраний обеспечить свободный вход в здание парламента и безопасность народных депутатов», — цитирует «Украинская правда» Парубия.

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По словам спикера, в 15 часов у него запланирована встреча с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Преки, и если проход в здание не будет разблокирован, то встреча может не состояться.

«Кроме того, если будет угроза жизни и здоровью депутатов в четверг может быть сорвано голосование за медицинскую реформу и за отмену депутатской неприкосновенности. Поэтому, я призываю не нарушать порядок дня. Верховная Рада должна работать полноценно, эффективно и действенно», — сказал Парубий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве начался митинг, на который пришло от 2 до 4 тысяч человек. В протестах принимают участие праворадикальные партии «Свобода», «Самопомощь», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.

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К вечеру митингующие разбили около 50 палаток. При этом митингующие блокировали выходы из здания парламента и комитетов. В частности, перекрыт вход на улицах Садовая и Шелковичная.

Активисты заявляют, что таким образом хотят заставить депутатов выполнить требования — отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

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