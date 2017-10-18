Как Госдеп США сотрудничает с российскими «оппозиционными» СМИ

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM В последнем отчёте Специализированной консультативной комиссии при Госдепе США говорится о фактах и форматах сотрудничества российских независимых СМИ и медиахолдинга «Голос Америки», который выступает для них в качестве американского бюро, предоставляет прямые включения и готовит специальные репортажи, сообщает издание Life.

В отчёте говорится, что материалы «Голоса Америки» воспринимают достоверными более 65% респондентов, опрошенных социологической службой Gallup в России в 2016 году. Этот результат на 9% выше, чем годом ранее.

При этом на примере российского медиахолдинга «РБК» демонстрируется, что сотрудничество между российскими СМИ и «Голосом Америки» выходит за декларируемые границы: через РБК распространяется в том числе политическая информация. В описании ключевых задач русской службы «Голоса Америки», материалы которой используются телеканалом, прямо указывается: «противостояние кремлёвской кампании по дезинформации и продвижению антиамериканских и антизападных ценностей».

В качестве дополнительных материалов приведено сотрудничество между «Голосом Америки» и РБК/ТК «Дождь», утверждённое ещё в 2013 году. Консультативная комиссия при Госдепартаменте США подотчётна президенту, Конгрессу и Госдепу, фактически является структурным подразделением последнего.

В настоящее время в её состав входит шесть членов (максимально возможное число — семь человек). Основной продукт данной комиссии — ежегодный доклад о расходовании средств на публичную дипломатию и зарубежное вещание как инструменты мягкой силы США. Общая стоимость программ, освещаемых комиссией в отчёте, составляет порядка 1,8 миллиарда долларов США.

В отчёте говорится, что российская служба «Голоса Америки» даёт прямые эфиры и специальные репортажи для телеканалов «Дождь» и RTVi. Ссылаясь на исследование Gallup в 2016 году, комиссия отмечает, что доверие россиян к западному информационному вещанию снижается, однако «Голос Америки» только укрепляет свои позиции. Его передачи считают заслуживающими доверия 65,4% опрошенных в 2016 году против 56,1% в 2015 году.

Напомним, что ранее правительственный Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG) при запросе средств на 2017 год упоминал факт сотрудничества с российскими СМИ: «Дождём», РБК и «Эхо Москвы». Если говорить об РБК, то, согласно материалам офиса генерального инспектора Государственного департамента США за 2013 год, с российским холдингом у BBG имеется письменное соглашение о сотрудничестве: «OSD (структурное подразделение BBG. — Прим. ред.) имеет подписанное соглашение о сотрудничестве с РБК — телеканалом, расположенным в Москве. По итогам консультаций с РБК репортёр русской службы «Голос Америки» выступает с бизнес-репортажами для программы канала с понедельника по пятницу. Аналогичные соглашения имелись и с известным российским либеральным телеканалом «Дождь», причём специально оговаривался формат совместной работы без оформления договорённостей.

Следует отметить, подчеркивает Life, что в докладе Россия — точнее, «её агрессия против Украины, а также дезинформация и пропаганда» — рассматривается США в качестве реальной угрозы для Евразийского региона и прежде всего союзников США в Европе. Против них направлена, в частности, публичная дипломатия США. В докладе озвучиваются конкретные цифры затрат на фактическое противостояние России — внутри самой страны — посредством механизмов публичной дипломатии.

Так, в частности, по линии дипломатических и консульских программ по публичной дипломатии (без учёта затрат на структуры Совета управляющих по вопросам вещания (BBG), которая администрирует всю международную вещательную сеть, включая пресловутые «Радио Свобода» и «Голос Америки»), а также различных вспомогательных фондов в Россию поступило более 9,7 миллиона долларов, то есть порядка 580 миллионов рублей в 2016 году, что является самым большим финансированием, выделяемым США для публичной дипломатии в регионе «Европа и Евразия». Следующая на втором месте Украина получила, к примеру, чуть больше семи миллионов долларов.

В этой связи крайне примечательным является тот факт, что сенатский комитет по ассигнованию при рассмотрении бюджетной заявки BBG увеличил её более чем на 80 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы пойдёт именно на расширение вещания и взаимодействие со СМИ внутри России. Рекомендация комитета включает в себя средства, предоставляемые для программ по противодействию российскому влиянию, и настоятельно призывает BBG продолжить агрессивное мультимедийное давление, направленное на русских в целом и русских спикеров в частности, в том числе на ТВ-программы RFE/RL и VOA и аффилированный с ними телеканал «Настоящее время», а также направляет отчёт BBG в Комитет по ассигнованиям Сената США для разработки вариантов расширения аудитории «Настоящего времени».