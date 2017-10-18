В Кремле прокомментировали массовые беспорядки в Киеве

Киев, , 10:43 — REGNUM Ситуация в Киеве, где возле здания Верховной рады проходят массовые беспорядки, далека от стабильной. Об этом 18 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за тем, что происходит. Ситуация далека от стабильной, это очевидный факт», — сказал Песков.

Он также добавил, что в настоящее время невозможно говорить о том, повлияет ли ситуация в Киеве на реализацию минских договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, с 17 октября у здания Верховной рады украинской столицы проходят акции протеста ультраправых радикальных партий, требующие изменить порядок выборов, создать антикоррупционный суд и снять депутатскую неприкосновенность. По оценкам, в акции принимают участие от двух до четырех тысяч человек.

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В ходе беспорядков ранены двое полицейских. Кроме того, вечером 17 октября участники акции разбили на площади у здания парламента около 50 палаток, чтобы продолжить митинг на следующий день.

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