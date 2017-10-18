Ушаков рассказал о перспективах встречи глав РФ и США во Вьетнаме

Москва, , 10:40 — REGNUM Возможность встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме еще не прорабатывается Кремлем. Об этом 18 октября сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков пояснил, что до мероприятия еще далеко, и конкретные контакты пока не запланированы.

Напомним, 5 ноября во вьетнамском Дананге начнется неделя лидеров экономик Азиатско — Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и 25-й саммит глав государств и правительств АТЭС. Форум продлится до 11 ноября, предполагается, что его гостями станут лидеры 21 страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля в рамках саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Лидеры провели за закрытыми дверями больше двух часов, обсуждая двустронние отношения Москвы и Вашингтона, а также острые мировые проблемы, включая обстановку в Сирии, Ливии и на Украине.

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