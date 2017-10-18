Журавлёв: Украина завязла в майданной трясине

Москва, , 10:33 — REGNUM Майданы на Украине будут продолжаться, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Майданы будут продолжаться. И однажды между всеми этими самоубийственными бандами (олигархи, нацики, заезжие саакашвили, маньяки АТО и прочие) появится здоровая украинская сила с русским сердцем», — отметил парламентарий в соцсети.

При этом, рассуждает депутат, эта сила не будет импортирована извне, но ее поддержит Москва, а также ряд других влиятельных государств.

«Порядок на Украине будет восстановлен, в Киев придет новая власть, привитая от смертельного вируса русофобии. Подобный сценарий сегодня кажется невозможным? Но к нему следует стремиться!» — отметил он.

Майдан уже 13 лет остается единственной формой народного волеизъявления на Украине, констатировал Журавлёв.

«Государство же там тоталитарно-имитационное. Но и Майдан — лишь имитация народного движения. И там и там верховодят циничные олигархи, напрямую управляемые из западных центров. В итоге Украина накрепко завязла в майданно-олигархической трясине, как тот бегемот, которого пришлось тащить из болота. Кто же возьмет на себя эту нелегкую работу?» — пишет депутат.

По-настоящему нормализация жизни на Украине выгодна только России, считает депутат, потому что эта страна — часть русского цивилизационного пространства.

«Западные силы не будут тушить киевские политические пожары. Только у России есть интерес в этом», — уверен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело), «Свобода», а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил», «Батькивщина», «Самопомощь» и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен парламента, заявляя, что останутся до тех пор, пока их требования не будут выполнены.