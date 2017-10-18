Врио главы Дагестана Владимир Васильев попросил совета у муфтия

Махачкала, , 10:03 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев получил напутствие от муфтия республики шейха Ахмад-хаджи Абдулаева. На встрече с духовным лидером мусульман республики, которая состоялась 17 октября, он попросил совета, с чего начать работу в Дагестане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Васильева, он знает о большой роли муфтия в сохранении мира в республике и совет от такого опытного человека был бы полезен ему в работе.

«Я много слышал о Вас хорошего, и знаю о той роли, которую Вы сыграли в тех важных процессах, которые позволили сохранить мир в Дагестане и, самое главное, в сердцах людей. Вы делаете это долгое время и успешно. Конечно, сейчас, когда мне поручено и доверено исполнять обязанности главы республики, я хотел одну из первых встреч провести именно с Вами, и от Вас услышать, что было бы важным для меня при первых шагах, что бы Вы мне посоветовали», — заявил Васильев.

В свою очередь шейх Ахмад-хаджи Абдулаев, поздравив Васильева с назначением, выразил уверенность, что выбор президента РФ Владимира Путина был не случайным.

«Мы со своей стороны заверяем вас, что дальше будем работать лучше. К этому призываю и всех своих сторонников», — заявил муфтий Дагестана.

Отметим, что встреча врио главы Дагестана Владимира Васильева с муфтием республики проходила в присутствии временно исполняющих обязанности руководителя администрации главы и правительства Исмаила Эфендиева, вице-премьера Рамазана Джафаров, председателя комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Магомеда Абдурахманова.

В беседе также участвовали председатель совета имамов Махачкалы Закарья Магомедов, имам мечети в Редукторном поселке Магомед-Шамиль Мирзоев и имам джума-мечети Каспийска Сулейман Тагибеков.

Вчера, 17 октября, также состоялись встречи Владимира Васильева с епископом Махачкалинским и Грозненским Варлаамом и с председателем Совета иудейских общин республики Валерием Дибияевым.

Епископ Варлаам пожелал новому главе региона «почувствовать себя в Дагестане как у себя дома» и пообещал «во всем помогать».

«Для нас очень важно и ценно, что президент нашей страны Владимир Путин принял именно такое решение. Все люди верующие прекрасно знают, что ничего не происходит без воли Божьей», — отметил духовный лидер православных верующих в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана. В отставку был отправлен бывший руководитель региона Рамазан Абдулатипов. Новый глава Дагестана был представлен парламенту и правительству республики 5 октября.

6 октября он отправил в отставку правительство республики, а также администрацию главы и правительства региона. До формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

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