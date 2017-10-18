В центре Киева митингующие разбили около 50 палаток

Киев, , 10:23 — REGNUM Порядка 50 палаток с митингующими осталось в центре Киева, сообщает 18 октября УНИАН.

Согласно сообщению, правительственный квартал полностью перекрыт правоохранителями, однако протестующие не намерены оставлять площадь. По их словам, митинг будет длиться до тех пор, пока депутаты Верховной рады не согласятся выполнить требования участников митинга.

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По заявлениям сотрудников Нацполиции и Нацгвардии, улицы в центре столицы Украины будут перекрыты до тех пор, пока киевские власти не отдадут приказ снять охрану правительственного квартала. В свою очередь, участники митинга проявляют некоторую организованность, подвозя дрова к палаткам, чтобы согреться, и охраняя занятую ими территорию.

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Напомним, 17 октября в Киеве начался митинг, на который пришло от 2 до 4 тыс. людей. К вечеру 17 октября протестующие расставили палатки, чтобы продолжить митинг на следующий день. В протестах принимают участие праворадикальные партии «Свобода», «Самопомощь», «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие.

Протестующие выдвигают следующие требования: снять с депутатов неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и сделать выборы более прозрачными.