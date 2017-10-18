Станислав Тарасов, , 10:26 — REGNUM

МИД России выступил с сообщением относительно событий, которые развиваются на севере Ирака. Прогнозируется, что нельзя исключать продолжения боевых действий после того, как иракские власти восстановили контроль над Киркуком. Озабоченность ходом событий высказал представитель Генерального секретаря ООН Стефан Духаррик, поскольку тысячи людей, прежде всего курдов, бежали из Киркука. С призывом к Багдаду и Эрбилю проявлять осмотрительность выступил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, заявив, что «конфликт между центральными и региональными правительствами ослабляет все стороны». Напомним при этом, что Германия является не только партнером международной коалиции, противостоящей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и страной, которая помогала Эрбилю и Багдаду в их трехлетней войне против джихадистов.

С резким предупреждениями в адрес Багдада, но на уровне заявлений отдельных сенаторов, выступили Соединенные Штаты. Председатель комитета по вооруженным силам Сената Джон Маккейн заявил, что иракские силы используют американское вооружение для нападения на «ценного» американского партнера, и выступил против того, что «иракские и иранские силы стали участниками штурма Киркука». В свою очередь президент Дональд Трамп, которому конфронтация между Багдадом и Эрбилем «внушает обеспокоенность», подчеркнул, что «США не принимают ни одной из сторон конфликта». Что касается Европейского союза, то верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после телефонного разговора с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади призвала стороны к диалогу и отказу от насилия. Она объявила об отправке в Ирак новой гражданской миссии, которая будет «оказывать Багдаду поддержку в гражданских аспектах национальной безопасности».

Но что же произошло в Киркуке? 9 октября аль-Абади отдал распоряжение правительственным силам восстановить «безопасность и стабильность» в провинции Киркук совместно с отрядами курдской самообороны пешмерга и при сотрудничестве с местным населением. Курдские сайты распространили документ, который был предоставлен депутатом курдской партии «Движение за перемены» («Горран») Масудом Хайдаром, который свидетельствует о секретной сделке между фракцией в партии «Патриотический союз Курдистана» (ПСК) и шиитскими иракскими ополченцами «Хашд аш-Шааби». Со стороны ПСК документ подписан сыном покойного лидера ПСК Павлом Талабани, со стороны поддерживаемых Багдадом и Тегераном шиитских ополченцев — лидером «Хашд аш-Шааби» Хади Амери. Во-первых, речь идет о «беспрепятственной передаче так называемых спорных районов в руки шиитских ополченцев и разделении Иракского Курдистана». Во-вторых, в документе были сформулированы следующие позиции:

1. вернуть под управление федеральной власти Ирака 17 административных единиц провинции Киркук; в случае отказа Багдад вправе потребовать все административные единицы;

2. на полгода ввести в Киркуке совместное управление, при котором 15 районов будут управляться курдами, а 25 будут сами выбирать свою администрацию;

3. передать под управление федеральной власти Ирака все стратегические объекты провинции Киркук (аэропорт и нефтяные месторождения);

4. открыть аэропорт Сулеймании для международных рейсов;

5. Багдад обязуется выплачивать зарплаты государственным служащим Сулеймании и Кирука, а также бойцам пешмерга (ПСК);

6. создается регион, состоящий из провинций Халабджа, Сулеймания и Киркук, будет сформировано его правительство.

Отсюда понятно, почему часть пешмерга, контролировавшая города Киркук и Туз Хурмату, отступили без боя, открыли дорогу на Киркук и подорвали курдскую оборону. В этой связи американское издание The New Yorker констатировало: «Масуда Барзани предали», но «его партия» еще не проиграна, так как региональные балансы позволяют главе Иракского Курдистана оставаться на поле боя». Хотя бы потому, что теперь линии этнических, религиозных, общественных разломов стали проходить по Киркуку. А это, по словам специального представителя президента США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретта Маггирка, «несет много рисков».

Киркук — полиэтничный и поликонфессиональный город, где велика вероятность вооруженных столкновений на этой почве. При этом даже после утраты контроля над городом Барзани не отказывается от идеи провозглашения независимости Иракского Курдистана и может теперь действовать более расковано. То, что среди атаковавших Киркук правительственных войск были шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби», воспринимается во многих странах (например, Турции) как усиление влияние Ирана. В свою очередь Эрбиль воспринимает отказ Анкары от признания его референдума о независимости как «акт предательства» и теперь может предоставить большую свободу для действий на своей территории Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет борьбу на территории Турции.

Более того, сейчас Эрбиль может вызвать симпатии у сирийских курдов, которые ранее все же с недоверием относились к Барзани. Если помешают желанию курдов иметь независимое государство в Ираке, то их волевые действия могут быть переориентированы в сторону требования от Ирака, Сирии, Турции и Ирана начать переход к конфедеративной системе. Лучше, конечно, путем переговоров и конструктивного диалога с мирным урегулированием разногласий. Но и исключать вооруженных столкновений нельзя. По оценке экспертов, в Ираке уже налицо все признаки обострения военно-политической обстановки, последствия чего будут крайне непредсказуемыми для всего Ближнего Востока. Вероятен сценарий, согласно которому иракских курдов будут и дальше раскалывать на разные части.

Что касается России, то, как заявил глава МИД Сергей Лавров на первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, Москва будет продолжать поощрять стороны к тому, чтобы они договорились о том, как жить дальше, учитывая все аспекты этой ситуации, в том числе региональный, так как «курдская проблема волнует не только напрямую Ирак, но и Иран, Сирию, Турцию». Но сейчас необходимы не общие слова, а конкретные инициативы и действия. И у кого они есть?