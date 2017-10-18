Си Цзиньпин: Китай не станет жертвовать интересами других стран

Пекин, , 09:23 — REGNUM Китай никогда не будет проводить политику экспансии и не станет жертвовать интересами других стран ради своей выгоды, заявил председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на открытии XIX съезда Компартии Китая.

«Китай ни в коем случае не будет жертвовать интересами других стран ради собственного развития и ни при каких обстоятельствах не будет отказываться от своих законных прав и интересов», — сказал он.

По словам председателя, Китай никогда не будет претендовать на положение гегемона, какого бы уровня в своем развитии не достигла страна.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе своего выступления на открытии XIX съезда Компартии Китая Си Цзиньпин рассказал о двух пятнадцатилетних этапах развития Китая в великую современную социалистическую страну.

На первом этапе, который начнется в 2020 году, будет заложен фундамент для общества среднего достатка. На втором этапе Китай превратится в великую модернизированную социалистическую державу.

Си Цзиньпин также отметил, что в ближайшие пять лет «социализм с китайской спецификой» будет развиваться в соответствии с четырнадцатью основополагающими принципами.

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