Нового главу МВД Адыгеи прислали из Москвы

Майкоп, , 08:44 — REGNUM В министерстве внутренних дел Адыгеи — новый руководитель. Им стал генерал-майор полиции Владимир Алай, до этого назначения занимавший должность заместителя начальника ГУ МВД по СКФО — руководителя ВОГОиП МВД России. Соответствующий указ об утверждении его в должности подписал президент РФ Владимир Путин. Накануне, 17 октября, новый глава правоохранительного ведомства был представлен главе республики и личному составу МВД, передаёт ИА REGNUM.

Заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник Аркадий Гостев отметил порядочность, профессионализм и требовательность в работе нового министра.

«Я надеюсь, что тот авторитет, опыт и знания, которые накопил Владимир Анатольевич, помогут ему как можно быстрее познакомиться с оперативной обстановкой и позволят на должном уровне организовать работу по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории республики», — добавил Аркадий Гостев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил надежду на продолжение тесного и плодотворного сотрудничества органов власти и министерства внутренних дел по республике. Он отметил, что Адыгея на сегодня — одна из самых спокойных республик в России, и «очень важно укрепить имеющиеся результаты».

Несмотря на хорошие показатели работы ведомства за девять месяцев 2017 года (снижение зарегистрированных преступлений на 12,3%, сокращение количеств убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, разбойных нападений), предстоит решить ещё целый ряд задач. В частности, необходимо улучшить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, повысить качество расследований. Отдельно обозначена проблема дорожно-транспортных происшествий.

Добавим, что уроженец Белоруссии Владимир Алай более 20 лет проработал в спецподразделениях. Служил в должности младшего инспектора опергруппы ОМОН, командира СОБР ГУВД Москвы, занимал руководящие должности в оперативном управлении и комендантской службе ГУ МВД России по Москве. С 2013 года являлся заместителем начальника Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России.

На посту главы МВД он сменил Александра Речицкого, возглавлявшего министерство внутренних дел Адыгеи с 2011 года. Речицкий в декабре 2016 года был назначен начальником ГУ МВД России по Красноярскому краю.