Экс-менеджер «Алросы» назначен приморским вице-губернатором

Владивосток, , 08:39 — REGNUM Распоряжение о назначении Станислава Ершова, работавшего ранее в АК «Алроса», на должность и.о. вице-губернатора подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает 18 октября сайт краевой администрации региона.

По информации краевого департамента государственной гражданской службы и кадров, сферой ответственности Ершова будет взаимодействие с федеральными органами власти.

«Он будет работать в представительстве Приморского края в Москве и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами», — отметили в администрации, прибавив, что это позволит существенно сократить расходы края на командировки чиновников в Москву.

Напомним, Станислав Ершов в последние годы работал заместителем директора филиала группы алмазодобывающих компаний «Алроса» — крупнейшего в России и мире производителя алмазов. На долю «Алросы» приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания была создана на базе предприятия «Якуталмаз», основанного в 1957 году и переименованного в 1998 году в АК «АЛРОСА».

Отметим, что развитие алмазодобывающей отрасли в СССР началось в 1954 году, когда в Якутии была открыта кимберлитовая трубка «Зарница», первое коренное месторождение алмазов на территории Советского Союза. В 1955 году были обнаружены трубки «Мир» и «Удачная», всего в тот год было открыто 15 коренных месторождений алмазов. В 1957 году было принято решение начать горно-эксплуатационные работы на россыпных и рудных месторождениях Якутии. В том же году были добыты первые промышленные алмазы, а спустя два года СССР начал продажи алмазов на мировом рынке.