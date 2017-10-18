Иск Дерипаски к Associated Press отклонен судом США

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Федеральный суд США в Вашингтоне отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, обвинившего агентство Associated Press в клевете. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Как отмечает судья Эллен Сигал Хьювелл, иск отклонен по причине «отсутствия заявленных требований, которые подлежали бы удовлетворению».

В документе также говорится, что истец выбрал из материала агентства отдельные предложения и составил их вместе. При такой комбинации статья производит эффект, который отсутствует при прочтении ее целиком.

По мнению истца, в одной из статей агентства утверждается, что он сотрудничал с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в интересах правительства РФ. В материале упоминались коммерческие сделки предпринимателя, заключенные в период с 2005 по 2009 год.

В решении суда говорится, что Дерипаска не может назвать сведения о своей связи с интересами российского правительства клеветническими, даже если это не соответствует действительности в случае его контракта с Манафортом. Таким образом, утверждения агентства, упомянутые в иске, не являются ложью или клеветой в соответствии с законами округа Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, иск российского предпринимателя Олега Дерипаски к американскому агентству Associated Press был подан в мае 2017 года. Истец счел клеветой заявления, содержащиеся в материале Джеффа Хорвица и Чада Дея от 22 марта 2017 года. Речь идет о якобы причастности бизнесмена к продвижению интересов Москвы в ходе президентской кампании Дональда Трампа.

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