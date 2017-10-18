В Минобороны РФ заявили об испытаниях новой ракеты

Москва, , 07:27 — REGNUM Министерство обороны России на полигоне «Капустин Яр» провело испытание новой ракеты для ракетного комплекса «Искандер», заявил журналистам начальник полигона генерал-майор Олег Кислов.

По его словам, завершение испытаний новой ракеты для комплекса «Искандер» является одним из наиболее значимых мероприятий, проведенных в последнее время. На полигоне, добавил он, в рамках перевооружения зенитно-ракетных полков на ЗРС С-400 также проведены зачетные стрельбы.

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«Капустин Яр является одним из основных полигонов для отработки перспективных образцов боевого оснащения ракет стратегического назначения. Его уникальная экспериментальная база позволяет решать широкий круг задач по отработке различных образцов вооружения», — отметил генерал-майор.

Кислов подчеркнул, что в настоящее время в рамках модернизации экспериментально-испытательной базы на полигоне проводятся строительные работы и реконструкция зданий и сооружений на технической и стартовой позициях, а также объектах научно-испытательного центра вооружений и военной техники РВСН.

«Кроме того, в рамках модернизации ПИК полигона запланировано строительство стационарных измерительных пунктов для обеспечения измерений в зоне встречи зенитных управляемых ракет и ракет-мишеней», — заключил он.

Напомним, основным назначением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» является уничтожение систем противовоздушной и противоракетной оборон противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

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