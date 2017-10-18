Как «захватывают» посольства России и грабят авиапассажиров: Радио REGNUM

Москва, 18 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Хотим, но не будем: Великобритания отказалась от нормальных отношений с Россией;
- Вне закона: суд аннулировал закон о референдуме в Каталонии;
- На что только не пойдёшь: ради ЕС Сербия вычёркивает Косово из конституции;
- По ту сторону профайла: фейковые аккаунты посольств России — реальная угроза;
- Искусство требует денег: СК проверит Минкультуры из-за проектов Серебренникова;
- «А мне летать охота»: в ФАС нашли причину высоких цен на авиабилеты.
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