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Как «захватывают» посольства России и грабят авиапассажиров: Радио REGNUM

Политика

За фальшивыми аккаунтами посольств России в социальных сетях стоят определённые структуры других стран

Как «захватывают» посольства России и грабят авиапассажиров: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 18 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

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