Без радикальных мер: глава полиции Украины обещал не сносить палатки у Рады

Киев, , 05:16 — REGNUM Сноса палаток, поставленных митингующими у здания Верховной рады в Киеве, не будет, сообщил журналистам глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Мы обеспечим общественный порядок, публичную безопасность, в том числе и на Площади Конституции. Никаких радикальных мер по «зачистке», «освобождению площади» мы не предполагаем. Если граждане намерены выражать свои мысли — пусть это делают», — сказал Князев.

По его словам, в задачи правоохранительных органов входит обеспечение безопасности. Законно или нет установлены палатки у парламента, разбирается администрация Киева.

Князев подчеркнул, что нацполиция будет «искать взаимопонимание» с организаторами палаточного городка.

Напомним, попытка организовать очередной майдан в Киеве продолжается с утра 17 октября. Перед зданием украинского парламента собрались тысячи митингующих. Требования — изменить выборное законодательство, снять неприкосновенность с депутатов и создать антикоррупционный суд.

В ходе протестов уже есть пострадавшие — четыре человека, один из которых — сотрудник полиции.

В качестве организаторов акции выступают партии «Движения новых сил» (партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили), партии «Батькивщина», «Самопомощь», «Свобода» и «Национальный корпус». В акции участвуют «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС уже в шоке от Украины: эксперты о шествиях в Киеве