В Белом доме осудили блокировку Гавайями миграционного указа Трампа

Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Блокировка последней версии иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа властями штата Гавайи — это подрыв обеспечения безопасности в США, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Комментируя принятое в регионе решение от 17 октября, администрация американского президента отметила:

«Сегодняшнее опасное и ошибочное решение окружного суда подрывает усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и по обеспечению соблюдения минимальных стандартов безопасности для въезда в США».

Уточняется, что шаг Гонолулу будет иметь последствия: правомерность решения Трампа американское руководство намерено отстаивать на уровне министерства юстиции.

Поясняя необходимость принятия этого указа, в Белом доме отметили, что прописанные в документе миграционные ограничения «распространяются на страны на основе их неспособности или нежелания обмениваться критически важной информацией, необходимой для безопасной проверки заявок».

Кроме того, принимая решения, президент учитывал «оценку угроз, связанных с терроризмом и нестабильностью». Важным мотивом инициативы Трампа является профилактика национальной безопасности.

Напомним, придя к власти, Трамп сразу же ввел ряд миграционных ограничений. Указ «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» был подписан 45-м президентом уже 27 января 2017 года — вскоре после инаугурации.

Этот документ был заблокирован решением федерального суда в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Второй миграционный указ Трамп подписал 6 марта 2017 года.

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Ранее издание Politico опубликовало материал о том, что федеральный судья штата Гавайи заблокировал последнюю версию миграционного указа.

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