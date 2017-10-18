«Здесь кого боятся?» Резиденция Порошенко взята под усиленную охрану

Киев, , 02:12 — REGNUM Количество охраны частной резиденции украинского президента Петра Порошенко неадекватно происходящим в Киеве событиям: ее слишком много, сообщила депутат Верховной рады Виктория Войцицкая в социальной сети Facebook.

Комментируя усиление охраны Порошенко, депутат написала:

«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?»

Войцицкая выложила фотографии с техникой и охранниками, уточнив, что сфотографировала далеко не все.

«Здесь кого бояться? — написала она. — Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков… ответ был «прекрасный»: проводятся учения…»

Напомним, украинская столица с 17 октября находится в состоянии, близком к майдану. Накануне утром у Рады собралась толпа, которая к вечеру насчитывала несколько тысяч человек.

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В качестве организаторов митинга выступили «Движения новых сил» (партия экс-губернатора Одесской обоасти Михаила Саакашвили), партии «Батькивщина», «Свобода», «Самопомощь», «Национальный корпус». Активно участвует «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Народ» требует изменение системы выборов, создания антикоррупционного суда и отмены депутатской неприкосновенности. В ходе митинга произошли столкновения с полицией.

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