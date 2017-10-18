Снова суд: мэрия Курска не заплатила строителям за новый детсад

Курск, , 08:41 — REGNUM В Курске строительное предприятие АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» снова судится с мэрией из-за неоплаченных работ. Как сообщают «Курские известия», администрация города не отдала строителям 200 миллионов рублей за детский сад №15 на проспекте Дериглазова.

По данным портала, с даты открытия в январе 2017 года детсад работал по договору аренды с заводом, который ежемесячно получал 10 тысяч рублей. При этом городская администрация не перечислила заводу 200 млн рублей за строительство объекта, хотя должна была сделать это еще летом 2017 года.

«Складывается нехорошая экономическая ситуация для предприятия. Мы рассчитывали на средства от продажи квартир для переселенцев. Их планировалось пустить на завершение строительства школы на проспекте Дериглазова. Пришлось изыскивать средства. Учитывая то, что мы не получили деньги еще и за детсад, скорее всего, это приведет к сокращению численности сотрудников завода КПД», — цитирует портал слова заместителя генерального директора АО «Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова» Андрея Ельникова.

Денег нет, но вы не паникуйте

Первый иск завода к мэрии касается 90 квартир, переданных курянам в рамках программы переселения из ветхого жилья. Дом №20 на улице Конорева в 2016 году чуть не обрушился, и людей пришлось спешно эвакуировать. Благодаря резонансу в прессе и вмешательству общественников квартиры они получили в конце ноября 2016 года и проживают там до сих пор по договору соцнайма.

Однако осенью 2017 года завод решил через суд вернуть все квартиры, потому что администрация до сих пор не заплатила за них — строители не получили свои 150 миллионов рублей. Общественники уже назвали начавшееся судебное разбирательство «распиской в бессилии и непрофессионализме чиновников».

Администрация в одностороннем порядке уже расторгла договор с заводом, а жильцы новых квартир пытаются добиться того, чтобы им позволили участвовать в судебных заседаниях, на которых будет решаться судьба их квартир.

По словам Андрея Ельникова, строителей еще летом известили, что деньги мэрия не сможет выплатить в срок из-за того, что лимит на выполнение госконтракта был снижен. Администрация просила перенести срок оплаты на 2018 год, но завод это не устроило, потому что гарантий того, что мэрия снова не затянет с выплатами, у предприятия нет. В итоге жильцы квартир до сих пор не являются их владельцами.

Глава города Николай Овчаров попросил курян не паниковать, заверив, что жилья люди не лишатся:

«Паниковать надо было, когда они жили в доме, который мог развалиться. Мы вместе с КПД принимаем мировое соглашение и благодаря этому закладываем в бюджет необходимую сумму по контракту о передаче квартир переселенцам», — процитировал слова мэра портал 46tv.

Предприятие готово предложить администрации города рассрочку до начала 2018 года, в противном случае судьбу спорных квартир будет решать суд.

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Новый детсад со старыми проблемами

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» было открыто в январе 2017 года. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте детсада, его посещают более 400 детей, разделенных на 12 групп, а в штате трудятся более 70 человек.

Весной 2017 года детский сад стал объектом проверок следователей и городского департамента образования. Причина — туберкулез у одной из сотрудниц учреждения. Родители в соцсетях пожаловались, что их детей без объяснения причин направили на обследование в тубдиспансер. По неофициальным каналам родители узнали, что это заболевание было обнаружено у одного из работников. Из соцсетей информация попала в СМИ, а оттуда — к следователям, которые начали проверку.

Выяснилось, что у одной из сотрудниц из числа технического персонала был обнаружен туберкулез. При устройстве на работу она предоставила руководству детсада все нужные для этого документы, в том числе и медицинское заключение о допуске к работе, выданное коммерческим лечебным центром. Проработала она сосем недолго. Среди детей и персонала заразившихся не было, но в детсаду заявили, что провели необходимую профилактику.

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Сначала — школы и детсады, а деньги — когда-нибудь

Из-за того, что мэрия не выплатила долг, могут пострадать работники предприятия, а также под вопросом может оказаться дата открытия новой школы на проспекте Дериглазова. Напомним, глава города Николай Овчаров пообещал, что ее построят до конца 2017 года и откроют в 2018-м. О том, что районам с новой застройкой не хватает школ, заговорили после ажиотажа вокруг «инновационной» школы №60 на проспекте Победы. Чтобы устроить в нее детей, куряне даже оформляли фиктивные прописки, чтобы войти в число учеников «по месту жительства». А настоящим жильцам проспекта к новому учебному году в школе мест не хватило.

Этот случай, произошедший во время, когда, по заверениям чиновников, очереди в детсады и школы уже ликвидированы, объяснили техническим оснащением школы №60. В Курске ее уже прозвали «школой будущего». Что заставило родителей идти на ухищрения при устройстве детей в школу, понятно — это спортивные залы, бассейн, кинозал, тренажеры, цифровые лаборатории, класс 3D-моделирования, а также доступность для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

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Однако курские родители жалуются, что ликвидация очередей ведется лишь формально и за счет удобства и безопасности детей, а в новых микрорайонах мест не хватает катастрофически. Например, в детсаду №11 количество воспитанников превышено, и группы приходится уплотнять. Родители одной из групп собрались написать жалобу в прокуратуру, чтобы специалисты ведомства проверили, насколько законно в группу, где официально числится 41 человек, добавлять еще восьмерых детей, сообщил портал 46tv.

По словам родителей, руководство детсада объясняет такие меры нехваткой воспитателей и тем, что все воспитанники одновременно группы не посещают. При этом ежедневно в группу приводят более 30 детей, которым некомфортно находиться в переполненном помещении, а воспитатели физически не могут — а, по правилам, и не должны — уследить за таким количеством детей. При этом руководство учреждения этой проблемы не отрицает, а чиновники профильного департамента видят спасение в строительстве новых детсадов. Однако теперь не очень понятно, кто будет строить детсады и школы, если мэрия не в состоянии оплатить работы по госконтрактам.

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