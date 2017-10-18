В МВД Приднестровья ничего не знают о «покушении» на коммуниста Хоржана

Тирасполь, , 01:07 — REGNUM В МВД Приднестровья не поступало никаких заявлений или обращений по поводу попытки покушения на лидера Приднестровской Компартии Олега Хоржана. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ведомстве заявили, что не обладают информацией о том, что жизни и здоровью Хоржана что-либо угрожает.

«В Министерстве внутренних дел своевременно реагируют на все без исключения поступающие обращения и заявления. Даже на те, которые поступают анонимно или через социальные сети. Что касается гражданина Хоржана, а точнее информации о возможной угрозе его жизни и здоровью, распространенной в соцсетях, то такими данными Министерство внутренних дел ПМР не располагает», — рассказала в интервью Первому Приднестровскому телеканалу инспектор пресс-центра МВД ПМР Алина Горбунова.

17 октября, отметим, Хоржан находился в Кишиневе, где встретился с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Ранее Приднестровская коммунистическая партия (ПКП) заявила о предотвращении попытки покушения на ее лидера Олега Хоржана. В сообщении, опубликованном на официальном сайте партии, утверждается, что покушение не произошло лишь благодаря вмешательству Москвы. «Сведения о готовящемся покушении изначально стали известны представителям спецслужб РФ, после чего они по своим каналам смогли выйти на заказчиков преступления в Приднестровье, и убедить их отказаться от его исполнения», — заявили в Компартии.

В Компартии уверены, что Хоржана хотели убить за то, что он критиковал власти ПМР и встречался с президентом Молдавии Игорем Додоном. Хоржан, напомним, вместе со своими соратниками в начале октября отправился на встречу Додона с «приднестровской общественностью», где обсуждалось «создание общественной платформы по примирению и согласию жителей обоих берегов Днестра». Все основные общественные организации Приднестровья встречу с Додоном бойкотировали, а отправившихся туда Хоржана с товарищами обвинили в предательстве интересов ПМР и намерении сдать Приднестровье Молдавии.

Олег Хоржан — ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, который сбежал в Молдавию после того, как на него завели ряд уголовных дел по обвинению в хищении государственных средств, превышении полномочий и т.д. Оказавшись в Кишиневе Шевчук первым делом отправился в молдавскую Генпрокуратуру, где заявил, что руководством Приднестровья и промышленного холдинга «Шериф» на него готовилось покушение и дал показания по вопросам, интересовавшим молдавских прокуроров. В итоге Генпрокуратура Молдавии завела уголовное дело о «подготовке покушения» на Шевчука, а сам экс-президент, заручившийся в Кишиневе покровительством лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, беспрепятственно отправился в одну из стран ЕС.

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