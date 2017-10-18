XIX съезд изберет новое центральное руководство Компартии Китая

Пекин, , 00:59 — REGNUM Новое центральное руководство будет избрано на первой пленарной сессии ЦК КПК 19-го созыва после завершения XIX съезда КПК, сообщает 17 октября агентство «Синьхуа».

Как заявил пресс-секретарь съезда То Чжэн во время общения с журналистами, после завершения пленарной сессии, члены нового Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая выйдут на пресс-конференцию с иностранной прессой.

По его словам, ключевой задачей текущего партийного съезда является избрание членов Центрального комитета. В этот раз будет применен метод конкурентных выборов из нескольких кандидатов.

По словам То, логика выборов из нескольких кандидатов будет определена методикой выборов, принятой президиумом съезда посредством голосования.

Напомним, что XIX съезд Компартии Китая официально стартовал 18 октября 2017 года. На съезде присутствует более 2200 делегатов. На мероприятии планируется выработка направления масштабного реформирования политической системы страны.

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