XIX съезд: Компартия Китая готовит масштабную политическую реформу

Пекин, , 00:40 — REGNUM На XIX съезде Коммунистической партии Китая будет обозначены общие направления и меры реформирования политической и других систем страны, передает 17 октября агентство «Синьхуа».

Глава Отдела пропаганды ЦК КПК и спикер XIX съезда Компартии Китая То Чжэн заявил репортерам, что грядущие реформы будут базироваться на опыте, достижениях и выдающихся результатах прошедших лет.

«Мы будем неуклонно двигаться к цели улучшения и развития социализма с китайскими особенностями и модернизации системы государственного управления. Все достижения Китая в области реформирования и развития, которые были осуществлены с момента начала реформ и открытости около четырех десятилетий назад невозможны без реформы политической системы, которая является делом будущего», — заявил То.

При этом, по его словам, Китай не будет копировать и дословно переносить модели других стран в области реформирования политической системы, отметил он.

«Наши уникальные культурные традиции, уникальный исторический опыт и уникальные национальные особенности определяют то, что мы должны искать путь развития, подходящий нашим собственным национальным особенностям», — закончил мысль политический деятель.

Напомним, что 18 октября в Доме народных собраний в столице КНР Пекине стартовал XIX съезд Коммунистической партии Китая. На нем присутствует свыше 2200 делегатов, выбранных из 89 млн членов партии со всей страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Все делегации уже прибыли в Пекин на XIX съезд КПК

Читайте развитие сюжета: XIX съезд изберет новое центральное руководство Компартии Китая