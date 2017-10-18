Госдеп оценил успех инициированного Москвой перемирия в Сирии

Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии, достигнутая российским и американским руководством в июле, имеет положительный эффект, сообщила журналистам Хезер Науэрт, глава пресс-службы Государственного департамента США.

«Это прекращение огня позволило партнерам коалиции прибыть туда, в эти районы, где боевые действия в большинстве своем были остановлены, и оказать гуманитарную помощь — это дорогого стоит», — заявила она.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, оценивая российско-американские отношения, отметила, что Вашингтон намерен идти по пути взаимодействия в тех вопросах, по которым «нет разногласий».

Одной из таких сфер является борьба с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Науэрт подчеркнула, что США заинтересованы в долгосрочном положительном эффекте от создания зон деэскалации в Сирии.

Напомним, идея создания зон деэскалации в Сирии принадлежит Москве. Соответствующее решение было принято на очередных переговорах по урегулированию сирийской ситуации — в Астане в мае 2017 года.

Позже, 7 июля, на 12-м саммите G20 в Гамбурге (Германия) между США и Россией было заключено соглашение о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии — в провинциях Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Дераа. Через два дня решение вступило в силу.

Зоны деэскалации также на текущий момент действуют в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия, Хама, Хомс и пригороде Дамаска Восточной Гуте.