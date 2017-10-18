Борислав Агаджанов, , 00:05 — REGNUM

Сиюминутная экономическая выгода VSДолговременные стратегические национальные интересы — ЗАГОЛОВОК НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ В ПОЛЕ

К середине XVII века Российская держава основательно укрепилась на крайних северо-восточных рубежах Азиатского континента. Многочисленные русские экспедиции промысловиков и мореплавателей открывали и осваивали всё новые колоссальные территории Сибири и Дальнего Востока. Поэтому было логичным, что в самое ближайшее время русские путешественники проникнут и в Северную Америку. В 1648 году Семён Дежнёв осуществил плавание по проливу, разделявшему Азию и Северную Америку, тем самым доказав, что Северная Америка является самостоятельным континентом. В рамках задуманных ещё Петром Камчатских экспедиций Витус Беринг и Александр Чириков в 1741—1742 годах после тяжелейшего и драматического морского похода впервые достигли американского побережья и нанесли его на карту. Почти сразу на Аляску и Алеутские острова хлынули отряды русских промысловиков. В больших масштабах стала осуществляться добыча морского зверя — тюленей, моржей, морских котиков, приносившая большие доходы. А охота на каланов (морских бобров) давала просто колоссальную прибыль. Так, шкура одного калана на рынке в Китае стоила астрономическую по тем временам сумму — 300 рублей. Поэтому по 1780 год на Аляске и прилегающих к ней островах побывало более 70 промысловых экспедиций. Постепенно стали создаваться крупные постоянно действующие частные промысловые компании, которые вытесняли мелкие, созданные, как правило, лишь на одну экспедицию. К 1781 году на Аляске действовали уже только 6 купеческо-промысловых объединений. Глава самой динамично развивающейся компании Григорий Шелихов решил коренным образом изменить сам подход к деятельности — главным должна были стать не разовые экспедиции, хищнически истреблявших морского и пушного зверя, а именно освоение новых территорий, создание там постоянных русских поселений. А для эффективной колонизации Аляски необходимо создать крупнейшую торгово-промысловую компанию, пользующейся поддержкой государства и имеющую исключительные монопольные права. Шелихов лично отправляется в плавание на Аляску и в 1784 году основывает там первое русское поселение. Начало Русской Америки было положено. Шелихов планирует строить на Аляске и в Калифорнии многочисленные крепости, верфи, развивать там сельское хозяйство, вести активную торговлю с местными племенами аборигенов — алеутами, эскимосами, индейцами, обращать их в православие. Шелихов и его зять Николай Резанов в течение многих лет пытаются убедить Петербург в том, что развитие Русской Америки имеет стратегическое значение для России и, наконец, уже после смерти Шелихова, в 1799 году указом Павла I создаётся Российско-американская компания. Компания имеет совершенно уникальный статус — это первое частное акционерное общество на территории Российской империи. При этом она находится под полным контролем правительства — акционерами компании вскоре становится сам император, члены императорской семьи, крупнейшие сановники. Российско-американская компания получает монопольное право на ведение торговой, промысловой, сельскохозяйственной деятельности, добычу полезных ископаемых, строительство верфей на территории Северной Америки, а также на Алеутских, Курильских и даже Гавайских островах. Компания также получает право на присоединение новых территорий, основание постоянных поселений, организацию экспедиций. Так, в период с 1803 по 1840 годы Российско-американская компания отправила в плавание 25 экспедиций, из них 13 кругосветных, в том числе первую русскую кругосветную экспедицию под руководством Крузенштерна и Лисянского.

Первым управляющим Российско-американской компании и первым главным правителем Русской Америки становится Александр Баранов. Заслуги Баранова в развитии новых территорий огромны. Можно с уверенностью сказать, что не будь Баранова, не было бы и Русской Америки. Именно Баранов основал столицу русских американских владений — Ново-Архангельск. При нём открылось значительное количество поселений и факторий, появились судоверфи и лесоразработки, началась добыча полезных ископаемых — угля, меди, льда, активно стала вестись торговля с индейцами. Одной из основных задач Российско-американской компании Баранов считал развитие собственными силами сельского хозяйства, так как российские владения и в Америке и на Дальнем Востоке испытывали постоянную нехватку продовольствия, а завозить его из европейской России было слишком сложно и дорого. Развитие же сельского хозяйства, в первую очередь, хлебопашества, требовало наличие плодородных земель и поэтому расширения русских территорий в южном направлении. Было принято решение о проникновении в Калифорнию и на Гавайские острова. В 1812 году недалеко от Сан-Франциско была основана колония Форт-Росс.

Однако, несмотря на успехи в развитии Русской Америки, главным и для руководства Российско-американской компании и для высокопоставленных сановников царского правительства было именно извлечение сверхприбыли. Добыча морского и пушного зверя приносили огромные барыши. В этих условиях считалось излишним тратить силы и средства на вложение средств в новые территории, поэтому русское население туда не переселялось, не основывались города, очень слабо развивалась промышленность. Кроме того, правительство не желало ради расширения территорий идти на любое, даже гипотетическое, осложнение отношений с такими странами, как Англия, Испания, а затем и США. Лишь совсем немногие чиновники — министр коммерции Румянцев, служившие в Российско-американской компании декабристы Рылеев и Завалишин — считали, что развитие Русской Америки имеет для страны стратегическое значение, но их мнение, увы, не имело решающего значения.

Между тем, в виду истребления значительного количества морского и пушного зверя прибыли Российско-американской компании стали существенно снижаться. Привыкшие к сверхдоходам российские чиновники стали считать, что дальнейшее деятельность Российско-американской компании начинает терять смысл. Тем более, что началось усиленное проникновение англичан и американцев в западные районы североамериканского континента. Они вели масштабное строительство железных дорог, основывали новые крупные города. Поэтому в 1853 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв-Амурский впервые выдвинул идею продажи Аляски и всех русских владений в Америке. Муравьёв считал, что промышленное развитие и военно-территориальная экспансия США неминуемо приведут к захвату русских территорий. России же, по мнению Муравьёва, достаточно ограничиться развитием Сибири и Дальнего Востока. Горячим сторонником идеи продажи Аляски и полного ухода России с Американского континента стал брат Александра II великий князь Константин Николаевич, занимавший пост морского министра. В значительной степени именно влияние Константина Николаевича и привело императора к решению о продаже Аляски.

После Крымской войны и ликвидации крепостничества для финансовой системы Российской империи наступили непростые времена. Правительству пришлось прибегнуть к существенным внешним займам. Поэтому о вложении значительных средств в Русскую Америку речи даже не шло. Мало того, стало считаться, что продажа Аляски даже за весьма небольшие может залатать дыру в бюджете страны. Кроме того, правительство почему-то опасалось силовых действий со стороны США по захвату российских территорий, хотя ослабленные после кровопролитной и разрушительной гражданской США, навряд ли были способны проводить подобную силовую политику. Парадокс был в том, что одновременно опасаясь насильственного захвата территорий американцами, царское правительство искренне считало тогдашние США свои стратегическим партнёром, а поэтому, ради ещё большего улучшения отношений с таким партнёром, можно пойти на территориальные уступки по самой минимальной цене. Поэтому правительство считало вполне возможным уступить американцам Аляску даже за 5 млн. долларов. В лучших самодержавно-бюрократических традициях и обсуждение состояния Русской Америки и решение о продаже Аляски принималось келейно, в узком кругу высших должностных лиц страны. Лишь несколько человек приняли столь важное для страны решение: император Александр II, великий князь Константин, министр иностранных дел Горчаков, министр финансов Рейтерн, управляющий морским министерством Краббе, российский посланник в США Стекль. Мнения лиц категорически несогласных с решением о продаже — министра внутренних дел Валуева, известного полярного мореплавателя Врангеля, дипломата и путешественника Остен-Сакена — в расчёт не принимались.

После принятия решения о продаже Аляске посланнику Стеклю было поручено немедленно связаться с руководством США и предложить ему как можно быстрее купить Аляску. Причём, формально просьба о продаже должна была исходить именно от США. Государственный секретарь Уильям Сьюард был ярым сторонником территориального расширения США. Причём, главным результатом подобного расширения было не даже экономическая выгода, а существенное улучшение стратегических позиций США на Американском континенте. Интересно, что стратегическое преобладание США в Западном полушарии имело под собой очень серьёзное религиозно-идеологическое обоснование — Америка как истинный «Град на холме» просто обязана перед Богом осуществлять такое доминирование. Сьюард настолько форсировал усилия по скорейшему заключению сделки, что перед подписанием соглашения заставил работать сотрудников государственного департамента всю ночь, и подписи на договоре о продаже были поставлены в 4 часа утра. Сьюард и президент Джонсон были настолько довольны покупкой, что даже согласились купить Аляску за большую сумму, чем планировалось в начале — 7 млн. 200 тысяч долларов (11 млн 520 тысяч рублей по тогдашнему курсу). Однако часть американских политиков, мыслящих мелко-прагматически, была недовольна покупкой. Аляска, на их взгляд, представляла собой лишь нагромождение ледников и поэтому совершенно не была нужна американскому государству. Соглашение же предстояло утвердить палате представителей и сенату. Поэтому Стекль развил бурную деятельность, подкупая действующих и отставных политиков, журналистов. Из 7 млн 200 тысяч долларов 144 тысячи было потрачено на взятки. Ещё 21 тысячу Стекль оставил себе «за труды». В итоге, конгресс ратифицировал соглашение о продаже.

Что можно сказать о сумме, вырученной от продажи Аляски? Стоимость одного квадратного километра приобретенной территории обошлась американцам менее чем в 5 центов. Для сравнения: сумма, полученная США в качестве компенсации за пиратские действия построенного в Англии корабля южан «Алабама» составила 15,5 млн. долларов. Вопреки условиям соглашения, Россия получила деньги не «золотой монетой», а бумажными долларами. Поэтому около 1,5 млн. долларов было потеряно при конвертации бумажных долларов в фунты, а потом в золото. Между тем, уже задолго до продажи было известно о наличии на Аляске и в Северной Калифорнии запасов золота. Так, именно, на территории колонии Форт-Росс, проданной в 1841 году за 30 тысяч долларов, было найдено золото, давшее начало знаменитой «золотой лихорадке», сыгравшей значительную роль в развитии западных территорий США. А на Аляске до конца XX века было добыто золота на 4,4 млрд. долларов. Кроме того, позднее на Аляске было обнаружено крупнейшее месторождение нефти. Как откровенно признаются американские политики и учёные, без Аляски США не могли играть столь значимую роль в Северной части Тихого океана и в Арктике.

На примере продажи Аляски можно сделать следующий вывод: никакие соображения сиюминутной выгоды не могут перевесить долговременные стратегические национальные интересы. Если же такое происходит, то последствия будут сказываться ещё не одно столетие.

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