Госдеп: США в конфликте Багдада и курдов сохраняют нейтралитет

Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Вашингтон стремится «успокоить ситуацию» конфликта между Багдадом и иракскими курдами, не поддерживая ни одну из сторон, заявила 17 октября журналистам официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, США следят за ситуацией, не поддерживают ни правительство Ирака ни курдское руководство и пытаются успокоить ситуацию.

«США пристально следят за складывающейся ситуацией. Мы очень переживаем за то, что происходит в Ираке. Мы не поддерживаем правительство Ирака, и мы не поддерживаем руководство курдской автономии. Мы пробуем успокоить ситуацию», — сказала Хезер Науэрт.

При этом Вашингтон хотел бы видеть Ирак единым, отметила официальный представитель госдепа.

Хезер Науэрт рассказала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил ситуацию по телефону с некими «коллегами из региона», но не конкретизировала этих «коллег».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября президент Ирака Фуад Маасум призвал всех участников конфликта, происходящего между иракскими силовиками и курдами в Киркуке, уважать закон и проявить сдержанность.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирака прокомментировал ситуацию в Киркуке