Нетаньяху: Военные базы Ирана в Сирии неприемлемы для Израиля

Иерусалим, Израиль, , 23:00 — REGNUM Тель-Авив не допустит появления в Сирии иранских военных баз, заявил 17 октября премьер-министр Нетаньяху в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу находится с официальным двухдневным визитом в Израиле, где встречается с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой военного ведомства страны Авигдором Либерманом.

По сообщению пресс-службы правительства Израиля, центральной темой переговоров, проходящих в Иерусалиме, руководство Израиля считает тему иранского военного присутствия на территории Сирии.

Стоит отметить, что ранее Израиль неоднократно обвинял Иран в планах закрепить свое наземное, военно-воздушное и военно-морское присутствие в Сирии и заявлял, что главной причиной иранской поддержки президента Сирии Башара Асада является намерение создать в САР свои военные базы.

При этом Израиль до сих пор считает Иран первостепенной угрозой для своего существования и не сомневается, что при сохранении существующей ядерной сделки с Ираном, через несколько лет Тегеран будет иметь ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Израиль.

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