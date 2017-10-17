Разлад Киргизии с Казахстаном: конфликт превращается в водораздел?

Астана, , 22:36 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Киргизии планирует c 18 октября начать сброс воды из Кировского водохранилища, сообщили сегодня, 17 октября, СМИ Киргизии. Ведомство объясняет эти меры необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ на основных водоводах «с заменой резиновых уплотнений на конусных затворах плотины».

«Для безаварийного пропуска объемов вынужденного сброса из водохранилища уведомить водопотребителей Манасского района и Шу-Таласскую бассейновую инспекцию Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

О том, как это отразится на Казахстане, рассказал казахстанский политолог и постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

«Кировское водохранилище находится на реке Талас, которая питает город Тараз (бывший Джамбул) и его окрестности водой. Критически важно для сельского хозяйства, чтобы в апреле и в летний сезон в реке Талас было много воды, так как в основном растениеводство там орошаемое. Ежегодно на переговорах с киргизской стороной вырабатывается договоренность о том, сколько будет подано воды из Кировского водохранилища в Казахстан», — пояснил Шибутов.

По его словам, проблема заключается в том, что если сейчас водохранилище будет полностью опустошено, то оно не успеет заполниться к весне 2018 года, тогда его собственники будут накапливать воду, вместо того чтобы отдавать ее вниз по течению. Это грозит засухой всем орошаемым массивам, расположенным ниже по течению реки.

«Удивительным образом спуск воды так совпал с обострением казахстанско-киргизских отношений. Однако надо помнить, что даже если спуск будет осуществлен сейчас, нехватка воды скажется на Казахстане только весной следующего года. И то, если не будет большого количества осадков (а Казахстан как раз вступил в период многоводных лет). Однако мука, растительное масло, уголь, горюче-смазочные материалы Киргизии нужны будут уже сейчас, тем более зимой. Как и будет нужна возможность продажи собственных фруктов и овощей, а также молочных продуктов и текстиля», — отмечает политолог.

По мнению Шибутова, сброс воды из Кировского водохранилища на данный момент будет иметь последствия и для самой Киргизии, причем раньше, чем для Казахстана.

«Если Киргизия перекроет Казахстану воду, то это будет иметь последствия для Казахстана только весной 2018 года, а Казахстан может заблокировать все торговые операции уже сейчас. И не факт, что экономика Киргизии выдержит это в течение 4−5 месяцев. Власть Киргизии должна понимать последствия своих шагов, которые отразятся на благосостоянии каждого жителя Киргизии. Если они будут себя тешить сравнением с отношениями «Россия — Украина», то стоит их разочаровать: Казахстан сразу начнет с таких действий, о которых Россия даже спустя три года после противостояния даже и не подумала», — говорит Шибутов.

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