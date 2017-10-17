Демократия по-киевски: чего добиваются сторонники Саакашвили

Москва, , 22:14 — REGNUM Предложение президента Украины Петра Порошенко отменить неприкосновенность украинских депутатов — чисто популистский ход, считает телеведущий Александр Гурнов. Об этом он заявил 17 октября в рамках телепередачи «Право голоса» на канале ТВЦ.

«Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад: сегодня стремления простых, нормальных украинцев жить богаче и честнее используют так же, как те, кто вёл дело к распаду СССР, использовали аналогичные желания советских людей, — уверен он. — Предлагается отменить закон о депутатской неприкосновенности. Но отмена сделает их управляемыми, и это чисто популистский ход. Ни к чему хорошему он не приведёт».

В свою очередь, другой гость передачи, украинский общественный и политический деятель Спиридон Килинкаров заявил, что украинские радикалы, устроившие факельное шествие накануне акций Саакашвили, полностью управляются действующей там властью.

«Требования Саакашвили меня просто умиляют, — заявил он. — Президент будет только рад отменить неприкосновенность депутатов. Радикалы же всегда используются для грязной работы. Когда власть не может сделать чего-либо сама, она прибегает к их помощи. В то же время украинская власть не монолитна».

«Сегодня в Европе говорят о том, что такое УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — обратил внимание писатель Владимир Сергиенко. — Раньше пробовали прикрыть глаза. Сейчас говорят, что это далеко не безобидные организации, а причастные к этническим чисткам. Важно, что об этом заговорили. Крупные СМИ пишут о них как о зигующих националистах, переводят их кричалки и проводят параллели с собственным прошлым».

Напомним, что 15 октября в Киеве прошло очередное факельное шествие бандеровцев.

Члены ряда нацистских группировок прошлись по центральным улицам Киева со своей символикой и факелами. Численность ультраправых местные СМИ оценили в 10 тысяч человек. После, 17 октября, в центре Киева стали устанавливать палатки представители движения «Рух новых сил», которым руководит бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Активисты заявляют, что таким образом хотят заставить нардепов выполнить требования: отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.